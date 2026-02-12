Abilitazione all’insegnamento a scuola In ateneo altri quattro corsi per docenti

L’Università di Siena ha aperto le iscrizioni a quattro nuovi corsi online destinati a insegnanti e aspiranti docenti. Il Centro universitario per la formazione insegnanti organizza questi percorsi per chi vuole ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Chiunque fosse interessato può già iscriversi e prepararsi a una nuova fase della carriera.

Unisi apre le iscrizioni ai percorsi universitari online per il conseguimento di ulteriori abilitazioni all'insegnamento nella scuola secondaria, organizzati dal Centro universitario per la formazione insegnanti. Le domande di pre-iscrizione vanno inviate entro il 23 febbraio. Sono quattro i percorsi da 30 cfu riservati a docenti già in possesso di un'abilitazione all'insegnamento che intendano conseguire una ulteriore abilitazione. Si tratta di percorsi di 180 ore di lezione in modalità online sincrona. I percorsi riguardano le seguenti classi di concorso: Discipline letterarie e latino, con la professoressa Elisabetta Bartoli; Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con professor Simone Giusti; Discipline letterarie, latino e greco con professor Simone Beta; Matematica e Fisica con docente Luca Chiantini.

