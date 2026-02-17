Corsa contro il tempo per il bimbo di due anni | si cerca un nuovo cuore in Italia e all’estero
Un bambino di due anni, che ha subito un primo trapianto venerdì scorso, rischia la vita a causa delle condizioni critiche del cuore ricevuto. Le equipe mediche cercano ora un nuovo organo compatibile sia in Italia che all’estero, sperando di trovare una soluzione urgente. La famiglia si aggrappa alla speranza di un donatore, mentre il bambino lotta contro il tempo in un reparto di terapia intensiva.
Condizioni gravissime dopo il primo trapianto. Prosegue senza sosta la ricerca di un nuovo cuore compatibile per il bambino di due anni che, lo scorso 23 dicembre, era stato sottoposto a un trapianto poi rivelatosi fallimentare a causa delle condizioni compromesse dell'organo ricevuto. Oggi la situazione è diventata una vera e propria corsa contro il tempo, viste le condizioni cliniche estremamente delicate del piccolo. Il bambino, affetto da grave cardiopatia dilatativa, fino a pochi mesi fa conduceva una vita quasi normale. Dopo il primo intervento, però, si trova ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, in coma farmacologico e collegato a una macchina per la circolazione extracorporea (Ecmo) che supplisce alle funzioni cardiache e polmonari.
