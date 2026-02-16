Cuore bruciato la mamma del bimbo | Oggi è ancora operabile domani… Corsa contro il tempo
La mamma del bambino di soli due anni e quattro mesi, colpito da una grave ferita al cuore, ha annunciato che l’intervento di oggi è ancora possibile, ma domani potrebbe essere troppo tardi. La corsa contro il tempo si svolge tra le corsie dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove i medici cercano di stabilizzare il piccolo prima che le condizioni peggiorino. I familiari vivono momenti di grande apprensione, mentre il personale sanitario lavora senza sosta per salvargli la vita.
La lotta per la vita del piccolo paziente di soli due anni e quattro mesi continua in un clima di estrema tensione nei corridoi dell’ospedale Monaldi di Napoli. A due mesi dal drammatico trapianto di un cuore che si è rivelato danneggiato, la situazione resta appesa a un filo sottilissimo. Al termine di un cruciale vertice medico, la madre del bambino, Patrizia, ha aggiornato i cronisti con parole cariche di un’angoscia composta: «Oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione». Il bambino resta dunque in lista d’attesa, in una corsa contro il tempo che non ammette errori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»
Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione.
Bimbo col cuore lesionato, i medici: “Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione”
Francesco, il bambino di due anni e tre mesi, ha subito un nuovo intervento al cuore danneggiato, dopo che i medici hanno constatato che oggi rimane ancora operabile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mamma Patrizia e quelle tre ore al giorno tenendo la mano del piccolo col cuore bruciato: Mio figlio sta peggiorando; Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore bruciato; Mi dissero solo che il cuore non partiva: parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato; Bimbo con cuore bruciato, la madre Patrizia Mercolino: Bugie sull’intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo.
Il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: Il team di esperti dice che è ancora in listaSi è conclusa la valutazione dell'Heart Team dell'ospedale Monaldi sul bimbo di 2 anni ricoverato dopo il trapianto con il cuore danneggiato ... fanpage.it
Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse ... ilmessaggero.it
Il bimbo col cuore “bruciato” resta nella lista trapianti. Primi interrogatori dei medici in Procura x.com
Per il bimbo con il cuore bruciato dopo il trapianto ipotesi sostituzione con organo meccanico. La famiglia si è rivolta ad un esperto di Milano: https://fanpa.ge/223ht - facebook.com facebook