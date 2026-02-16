La mamma del bambino di soli due anni e quattro mesi, colpito da una grave ferita al cuore, ha annunciato che l’intervento di oggi è ancora possibile, ma domani potrebbe essere troppo tardi. La corsa contro il tempo si svolge tra le corsie dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove i medici cercano di stabilizzare il piccolo prima che le condizioni peggiorino. I familiari vivono momenti di grande apprensione, mentre il personale sanitario lavora senza sosta per salvargli la vita.

La lotta per la vita del piccolo paziente di soli due anni e quattro mesi continua in un clima di estrema tensione nei corridoi dell’ospedale Monaldi di Napoli. A due mesi dal drammatico trapianto di un cuore che si è rivelato danneggiato, la situazione resta appesa a un filo sottilissimo. Al termine di un cruciale vertice medico, la madre del bambino, Patrizia, ha aggiornato i cronisti con parole cariche di un’angoscia composta: «Oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione». Il bambino resta dunque in lista d’attesa, in una corsa contro il tempo che non ammette errori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cuore bruciato, la mamma del bimbo: “Oggi è ancora operabile, domani…”. Corsa contro il tempo

Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione.

Francesco, il bambino di due anni e tre mesi, ha subito un nuovo intervento al cuore danneggiato, dopo che i medici hanno constatato che oggi rimane ancora operabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.