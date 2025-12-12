Floridia M5s | ‘i social creano disinformazione costante e deficit cognitivo’

Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle evidenzia come i social media generino disinformazione costante e deficit cognitivo. La deputata sottolinea la necessità di affrontare la povertà digitale e cognitiva, considerandole sfide cruciali per tutelare la salute mentale e l'informazione corretta nella società moderna.

''La nuova sfida è quella di salvare le persone dalla povertà digitale, dalla povertà cognitiva'', secondo Barbara Floridia.

Oggi abbiamo inaugurato l'intergruppo EducAzione Social promosso da Barbara Floridia, per affrontare insieme il tema – ormai urgente – di uso e abuso di smartphone e dipendenze digitali. Con noi c'era Vincenzo Schettini, volto amatissimo dai giovani

La senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, ha presentato l'11 dicembre l'Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone.

