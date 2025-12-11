La Fed taglia i tassi di 25 punti base ma avverte | nel 2026 quasi stop ai ribassi

La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base, segnando una pausa nel ciclo di allentamento. Tuttavia, nel comunicato ufficiale, la banca centrale ha avvertito che nel 2026 i tagli potrebbero essere quasi azzerati, con una sola riduzione prevista nella mediana delle proiezioni del FOMC.

La Fed mette un freno alle aspettative di un ciclo di allentamento rapido: nel 2026 la mediana delle proiezioni del FOMC indica un solo taglio dei tassi. È il segnale più netto emerso dal dot plot diffuso dopo la riunione del 10 dicembre 2025, una fotografia che racconta non solo l’orientamento futuro, ma soprattutto la crescente frattura interna sulla rotta da seguire. Il messaggio arriva in una seduta già densa: la banca centrale ha tagliato di 25 punti base portando il target dei federal funds a 3,50%-3,75%, terza riduzione consecutiva. Ma la decisione è passata con un voto 9-3, uno dei livelli di dissenso più evidenti degli ultimi anni: due membri avrebbero preferito lasciare i tassi invariati, mentre uno avrebbe voluto un taglio più ampio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Fed taglia i tassi di 25 punti base, ma avverte: nel 2026 quasi stop ai ribassi

