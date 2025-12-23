Ferito e sanguinante si presenta in ospedale | Sono stato accoltellato
“Sono stato accoltellato dopo una lite”. Un uomo intorno a mezzanotte si è presentato autonomamente all'ospedale Vannini con una ferita al petto e ha riferito di essere stato aggredito poco prima. Sulla vicenda, al momento, indagano i carabinieri.Uomo accoltellato in via di Acqua BullicanteI. 🔗 Leggi su Romatoday.it
