Una coppia è stata sorpresa a consumare droga in provincia di Bergamo. Durante la perquisizione in casa, sono state trovate opere d'arte rubate a una collezionista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Droga e soldi in casa, coppia in manette; Sorpresi con circa 2 kg di droga in casa: coppia agli arresti domiciliari.

Cercano droga in casa di una coppia e trovano le opere d’arte rubate di una collezionista: arrestati - Nella giornata di ieri, martedì 23 dicembre 2020, i carabinieri della sezione operativa di Bergamo hanno trovato alcune importanti opere d'arte, che erano state trafugate dall'abitazione di un'anziana ... fanpage.it