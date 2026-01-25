Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, entrambi italiani con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Novate Milanese. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle normative vigenti, contribuendo a mantenere la sicurezza nella zona.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. Incidente a Milano in Corso Sempione, un morto e due feriti nello scontro con il. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Novate Milanese, spaccio di droga, arrestati un uomo e una donna – VIDEO

Leggi anche: Donna maltrattava il coinquilino: arrestata a Novate Milanese

Spaccio di droga in Gad, maxi operazione dei carabinieri: 5 soggetti arrestati - VIDEOUna vasta operazione dei carabinieri di Ferrara ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in un giro di droga nel quartiere Gad.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Milano, due arresti per spaccio e sequestri di droga e armi.

Spaccio di droga in strada, due arresti nel MilaneseLa polizia li ha sorpresi in strada subito dopo essersi scambiati 30 dosi di cocaina. Un uomo di 34 anni e una donna di 54, entrambi italiani, sono stati arrestati a Novate Milanese. (ANSA) ... ansa.it

Novate Milanese, spaccio di droga in strada: due arresti(mi-lorenteggio.com) Novate Milanese, 25 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini italiani, un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, con precedenti, per detenzione ai ... mi-lorenteggio.com

Meetab Integratori Metabolomici | Novate Milanese - facebook.com facebook