Calcio a 5 | Italia il faccia a faccia con l’Ungheria vale i quarti Strada in discesa ma guai a perdere il controllo

L’Italia del calcio a 5 si gioca la qualificazione ai quarti contro l’Ungheria. Dopo aver battuto la Polonia 4-0, gli azzurri sono in buona posizione, ma non devono abbassare la guardia. La strada verso la fase successiva è ancora lunga e ogni errore potrebbe costare caro.

Dopo il 4-0 rifilato alla Polonia, l’Italia del calcio a 5 può esultare: la classifica del Gruppo D degli Europei 2026 inizia a sorriderle anche se la missione verso l’obiettivo di approdare ai quarti di finale è tutt’altro che compiuta. La prova di forza contro i biancorossi, successiva al ko contro i “Maestri Portoghesi (vincitori 2-6 contro Musumeci e soci, ndr), ha restituito una formazione azzurra pimpante che ora si prepara alla prova del nove. Domani sera infatti, giovedì 29 gennaio sempre alle ore 20.30, ci sarà da sfidare l’Ungheria: in quello che di fatto sarà uno spareggio per superare il turno e prendersi una gara da “Dentro o Fuori” contro la Spagna il prossimo 1° febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Europei 2026 stanno per definire il loro vincitore, con Serbia e Ungheria pronti a sfidarsi in una finale che promette emozioni intense.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

LIVE Italia-Polonia 4-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: agli azzurri basta un buon primo tempo per battere i biancorossiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Per oggi è tutto amici di OA Sport! LA Diretta Live testuale della partita fra Italia e Polonia finisce ... oasport.it

Calcio a 5, un’Italia scintillante rifila un poker alla Polonia e si rilancia agli EuropeiL'Italia si riscatta. Dopo la sconfitta contro il Portogallo, gli azzurri si riscattano nella seconda giornata del Gruppo D degli Europei 2026. Gli uomini ... oasport.it

