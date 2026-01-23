Amanda Knox narra il suo ritorno in Italia e il confronto con l'uomo che l'ha portata in prigione. La storia, che ha attirato grande attenzione mediatica, diventa ora un documentario che ripercorre il suo viaggio di ritorno dagli Stati Uniti, dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio di Meredith Kercher. Un racconto che offre uno sguardo diretto su eventi complessi e sulle conseguenze di un lungo percorso giudiziario.

È diventato un documentario il viaggio di ritorno dall'Italia agli Stati Uniti di Amanda Knox dopo essere stata assolta dall'accusa di avere partecipato all'omicidio di Meredith Kercher, a Perugia nel novembre del 2007. Si intitola «Bocca del lupo» e sarà trasmesso il 26 gennaio da Hulu. Ad annunciarlo è la stessa Knox su X. «Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia e del mio incontro faccia a faccia con l'uomo che mi ha mandato in prigione» ha spiegato l'americana. Il riferimento sembra essere a Giuliano Mignini, il magistrato (ora in pensione) che coordinò l'indagine e con il quale Knox si è incontrata proprio a Perugia. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Amanda Knox: «Racconto il mio ritorno in Italia e l'incontro faccia a faccia con l'uomo che mi ha mandato in prigione»

