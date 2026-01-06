Lotteria Italia | in Piemonte venduti quasi 600mila biglietti

In Piemonte, le vendite dei biglietti per la Lotteria Italia 2025 hanno raggiunto circa 600.000 unità, segnando un incremento rispetto alle edizioni precedenti. Questa crescita testimonia l'interesse continuo dei cittadini verso l'evento tradizionale, che rappresenta un momento importante nel panorama delle lotterie nazionali. I numeri evidenziano una partecipazione sempre più consistente, confermando la rilevanza della Lotteria Italia nel contesto delle iniziative di gioco e intrattenimento nel territorio.

Quasi 600mila biglietti venduti: vendite in salita in Piemonte per i tagliandi dell'edizione 2025 della Lotteria Italia. I biglietti vincenti saranno estratti nella serata di oggi, martedì 6 gennaio 2026. Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il totale dei biglietti.

Lotteria Italia 2025, vendite in salita in Piemonte: staccati più di 589mila biglietti (+9,5%), Torino in vetta (+8%) - Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2025, il totale dei biglietti venduti è di 589. torinoggi.it

Lotteria Italia: il podio delle vendite per Lazio, Lombardia e Campania. Tra le province dominano Roma, Milano e Napoli - Un'analisi dettagliata delle vendite regionali e provinciali della Lotteria Italia, dal Lazio alle province dove ne sono stati venduti meno. agimeg.it

Lotteria Italia 2025: crescono le vendite in Lombardia, +8% di biglietti. Milano prima, Sondrio +9,7% #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Vendite record per la Lotteria Italia 2025, ma ogni anno decine di biglietti annullati e milioni di euro mai riscossi finiscono allo Stato x.com

