Controlli dello Iam in vari settori | sospese 4 attività per impiego di lavoratori irregolari

Gli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria hanno svolto controlli in diversi settori. Durante l’ultima settimana, hanno sospeso quattro attività per aver impiegato lavoratori irregolari. Pubblici esercizi, officine e negozi sono stati sotto osservazione, e in alcuni casi sono state prese misure immediate. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta sentire, con controlli mirati per verificare la regolarità delle assunzioni e il rispetto delle norme sul lavoro.

L'intervento di vigilanza degli ispettori del lavoro di Reggio Calabria è stato effettuato sul territorio reggino nel corso dell'ultima settimana L'attività di un ristorantepizzeria della Costa Viola, che occupava irregolarmente 2 dipendenti su 3, è stata sospesa per lavoro nero: per riaprire l'esercizio, il titolare dovrà regolarizzare i lavoratori coinvolti e versare una somma aggiuntiva di 2.500 euro, una maxi sanzione di 7.800 euro e gli importi dovuti per le sanzioni estintive relative alle prescrizioni penali per la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione dei lavoratori.

