Blitz di finanza e guardia costiera sequestrata oltre una tonnellata di vongole prive di tracciabilità

Un'operazione congiunta di finanza e guardia costiera ha portato al sequestro di oltre una tonnellata di vongole prive di tracciabilità ad Ancona. Gli investigatori, durante controlli notturni, avevano individuato un traffico illecito di prodotto ittico, portando all'intervento e al sequestro del materiale non conforme alle normative.

ANCONA – Gli appostamenti nelle ore notturne avevano permesso di scoprire la presenza di un commercio parallelo di prodotto ittico, facendo così scattare il blitz. Nel corso di una articolata operazione portata a termine in collaborazione con i militari della direzione marittima del capoluogo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

