Nel box auto il deposito della droga | sequestrato mezzo quintale di stupefacenti a Pagani

A Pagani, la Polizia ha sequestrato oltre 60 chili di hashish nascosti in un box auto. L'operazione ha portato all’arresto di un 28enne, che ora si trova in custodia cautelare. L'intervento rientra nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Roma: box auto come deposito droga a Centocelle, 51enne arrestato con 55 chili hashish

A Centocelle, a box auto è stato scoperto come deposito di droga, con 55 chili di hashish sequestrati. Un uomo di 51 anni è stato arrestato nell’ambito delle operazioni delle forze dell’ordine, che hanno smantellato un punto di rifornimento per le piazze di spaccio della zona. L’intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella periferia romana.

