Senza patente si aggira per il paese in auto e tenta di fuggire ai controlli dei Carabinieri | denunciato

Senza patente perché ritirata tempo fa, continuava comunque a girare in auto fino a che non è stato invitato dai Carabinieri a fermarsi. L'uomo, però, tentando di evitare i controlli, ha messo in atto una guida pericolosa per gli altri automobilisti e per i pedoni in zona. Per lui è scattata una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

