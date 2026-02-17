Conte Silenzia le Voci sugli Infortuni | Elogia Alisson e Giovane per la loro Umiltà e Abilità
Il tecnico Conte ha deciso di mettere a tacere le recenti polemiche sugli infortuni, lodando pubblicamente Alisson e un giovane talento per la loro umiltà e capacità sul campo. La scelta arriva dopo una partita combattuta, durante la quale entrambi i giocatori hanno dimostrato grande maturità e determinazione, nonostante le difficoltà fisiche.
Un pareggio acceso, voci che ronzano sugli infortuni, un tecnico che non alza i toni ma il livello del discorso. In una sera di pallone che scotta, Conte sceglie la via più semplice e più dura: difendere il gruppo e far parlare la sostanza. Conte silenzia le voci sugli infortuni: elogia Alisson e Giovane per la loro umiltà e abilità. Il 2-2 con la Roma ha lasciato rumore. Gol, ribaltoni, nervi. E la solita coda di chiacchiere sugli infortuni. Qui Conte ha messo un punto. Ha parlato di "ostacoli" e di squadra che va "oltre". Niente drammi. Niente alibi. La sua voce è parsa più ferma del tabellone.
