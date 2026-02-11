Napoli mercato di riparazione | Giovane e Alisson scommessa giovane per un futuro da costruire con Conte

Il Napoli si muove sul mercato di riparazione puntando su due giovani: Giovane e Alisson Santos. La scelta nasce dalle limitazioni di questa sessione e dalla volontà di costruire un progetto a lungo termine con l’allenatore Conte. I due sono considerati scommesse per il futuro e potrebbero diventare pezzi importanti della squadra nei prossimi mesi. Manna e Conte hanno spiegato le motivazioni dietro questi acquisti, evidenziando come siano mosse pensate per rafforzare il gruppo in vista delle prossime sfide.

