Conte-Napoli ai titoli di coda | Arriva il tecnico in rampa di lancio
Il Napoli potrebbe perdere Antonio Conte a fine stagione, perché il tecnico ha già deciso di lasciare il club. De Laurentiis ha annunciato che il secondo anno di Conte sulla panchina partenopea non è stato all’altezza delle aspettative, e ora si cerca un sostituto pronto a prendere il suo posto. Nei prossimi giorni, il presidente potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore, mentre i tifosi aspettano di capire quale strada seguirà la squadra.
“Il primo anno è strabiliante, il secondo così così”. Ecco De Laurentiis con chi lo sostituisce Nessuno si stupirebbe se Conte andasse via dal Napoli a fine stagione. Del resto nei club è durato al massimo due anni, fatta eccezione per l’esperienza alla Juve terminata dopo 3 stagioni e un giorno, quello del raduno. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Conte ha altri due anni di contratto con il club azzurro (ma il rinnovo fino al 2028 non è mai stato ufficializzao), però l’aria che si respira in questi mesi e settimane sa di divorzio a giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
“Conte l’anno prossimo non sarà a Napoli. De Laurentiis punterà su un giovane in rampa di lancio”Sabatino Durante, agente Fifa e esperto di calcio brasiliano, ha annunciato che Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli l’anno prossimo.
Leggi anche: Vergara, storia di un napoletano in rampa di lancio: e Conte ci fa un pensierino in ottica JuveLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conte: 'In due anni Scudetto e Supercoppa, farò il gesto del '2' a ogni conferenza'; Conte come Mourinho: Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli...; Conte alla Mourinho in conferenza stampa: Noi Scudetto e Supercoppa, altre squadre zero titoli; Conte come Mourinho: Noi abbiamo vinto scudetto e Supercoppa. Tanti altri zero titoli.
Conte e i suoi titoli a Napoli: Scudetto e Supercoppa, da ora farò il gesto del 2L'allenatore del Napoli commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia: Degli arbitri si lamentano tutti, occorre fare uno step, gli infortuni di quest'anno sono qualcosa di incredibile e con questa rosa ... sport.sky.it
VIDEO | Napoli, Conte come Mourinho: sfogo in conferenza stampa!Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro il Como (ai calci di ... fantamaster.it
La sua avventura a Napoli è durata solamente 6 mesi, con un amore con Conte che non è mai sbocciato. I tifosi del Galatasaray ringraziano e si godono la doppietta del loro nuovo giocatore contro la Juve, mentre per quelli del Napoli, e forse anche per Conte facebook
#Osimhen: “ #Conte voleva tenermi a #Napoli, ma d’altronde quale allenatore mi avrebbe rifiutato” Sul #Napoli: “Sono stato vittima di insulti razzisti: quel Tik Tok mi ha fatto male” x.com