Conte-Napoli ai titoli di coda | Arriva il tecnico in rampa di lancio

Il Napoli potrebbe perdere Antonio Conte a fine stagione, perché il tecnico ha già deciso di lasciare il club. De Laurentiis ha annunciato che il secondo anno di Conte sulla panchina partenopea non è stato all’altezza delle aspettative, e ora si cerca un sostituto pronto a prendere il suo posto. Nei prossimi giorni, il presidente potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore, mentre i tifosi aspettano di capire quale strada seguirà la squadra.

"Il primo anno è strabiliante, il secondo così così". Ecco De Laurentiis con chi lo sostituisce Nessuno si stupirebbe se Conte andasse via dal Napoli a fine stagione. Del resto nei club è durato al massimo due anni, fatta eccezione per l'esperienza alla Juve terminata dopo 3 stagioni e un giorno, quello del raduno. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Conte ha altri due anni di contratto con il club azzurro (ma il rinnovo fino al 2028 non è mai stato ufficializzao), però l'aria che si respira in questi mesi e settimane sa di divorzio a giugno.

“Conte l’anno prossimo non sarà a Napoli. De Laurentiis punterà su un giovane in rampa di lancio”Sabatino Durante, agente Fifa e esperto di calcio brasiliano, ha annunciato che Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli l’anno prossimo.

