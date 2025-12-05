Vergara storia di un napoletano in rampa di lancio | e Conte ci fa un pensierino in ottica Juve

Il giovane centrocampista originario di Frattaminore, dopo una serie di stagioni in prestito, ha avuto quest'estate una possibilità da Conte. Debutto in Champions, prima da titolare in Coppa Italia (con tanto di assist), ora forse un'altra chance.

Raffaele Vergara, morto a 20 anni in fabbrica nel Napoletano: proclamato il lutto cittadino - Si chiamava Raffaele Vergara e aveva soltanto 20 anni l'operaio deceduto in fabbrica a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli, in seguito a un incidente sul lavoro: il giovane è rimasto incastrato ... Scrive fanpage.it