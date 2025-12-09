Pasticceri addetti al caseificio e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operai, pasticceri, addetti al caseificio e magazzinieri. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 15 dicembre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare il sito internet del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

