Consulentia | è online il nuovo sito

Consulentia ha lanciato oggi il suo nuovo sito web, un passo importante per rafforzare la presenza digitale del principale evento dedicato ai consulenti finanziari italiani. La decisione nasce dalla volontà di offrire uno spazio più funzionale e aggiornato, che permetta ai partecipanti di accedere facilmente a informazioni, eventi e risorse utili. Il sito, infatti, include una sezione dedicata ai programmi delle conferenze e alle iscrizioni online, rendendo più semplice la partecipazione anche da dispositivi mobili.

Consulentia Rinasce Digitale: Un Nuovo Ecosistema per la Consulenza Finanziaria Italiana. Consulentia, l'evento annuale di riferimento per i consulenti finanziari italiani, ha lanciato oggi, 17 febbraio 2026, un nuovo sito web. La piattaforma, completamente rinnovata nella grafica e nelle funzionalità, ambisce a diventare uno strumento operativo per la community professionale, superando la sua precedente funzione di semplice vetrina informativa. L'obiettivo è consolidare il ruolo di Consulentia come punto di confronto qualificato nel settore, investendo in un ecosistema digitale all'altezza delle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.