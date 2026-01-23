Procura di Sciacca online il nuovo sito istituzionale

È stato pubblicato il nuovo sito ufficiale della Procura della Repubblica di Sciacca. L’obiettivo è offrire un accesso più semplice e trasparente alle informazioni istituzionali. Il sito, aggiornato e facilmente consultabile, è disponibile all’indirizzo https:procura-sciacca. È uno strumento che mira a favorire la comunicazione tra l’ente e i cittadini.

Il procuratore Maria Teresa Maligno: "La piattaforma aggiornata punta su trasparenza, accessibilità e comunicazione con i cittadini" È online il nuovo sito istituzionale della Procura della Repubblica di Sciacca, recentemente aggiornato e raggiungibile all'indirizzo https:procura-sciacca.giustizia.it. "L'aggiornamento - si legge in una nota del procuratore Maria Teresa Maligno - ha previsto una riprogettazione grafica e una riorganizzazione dei contenuti per rendere più agevole la consultazione e migliorare l'esperienza degli utenti. È stato inoltre rinnovato lo spazio dedicato ai comunicati stampa, utile per la diffusione di notizie di interesse pubblico riguardanti l'attività dell'ufficio".

