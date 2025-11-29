Produrrà nuovi L-Sam | come funziona il sistema di difesa missilistica coreano
Un sistema di difesa contro missili e aerei che aggiunge un nuovo strato di intercettazione ad alta quota per ingaggiare eventuali minacce nemiche prima ancor prima dell'attivazione di altri dispositivi come M-SAM e Patriot. Hanwha Aerospace si è appena aggiudicata un contratto di produzione a lungo termine per realizzare il sistema missilistico terra-aria a lungo raggio di nuova generazione della Corea del Sud. La società sudcoreana ha firmato un accordo dal valore di circa 482 milioni di dollari con la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) di Seoul per avviare la produzione in serie di lanciatori L-SAM e missili antibalistici entro il 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
