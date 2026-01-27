Il Collegio dei revisori approva la manovra della Regione Piemonte Tronzano | Ora basta polemiche strumentali

La Regione Piemonte ha approvato la nuova manovra di bilancio, con il supporto del Collegio dei revisori. I lavori nell’aula di Palazzo Lascaris continuano quotidianamente fino al 30 gennaio, per completare l’iter di approvazione. Il presidente Nicco ha sottolineato l’importanza di evitare polemiche strumentali e di concentrarsi sul percorso amministrativo. Questa fase rappresenta un momento chiave per le finanze regionali e per le politiche future.

I lavori a Palazzo Lascaris sul grande e intricato faldone del bilancio regionale proseguono e così sarà per tutta la settimana: ogni giorno, fino a venerdì 30 gennaio, il presidente del Consiglio regionale, Davi Nicco, ha convocato l'aula. Dopo l'approvazione del Documento di economia e finanza.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Regione Piemonte Regione Piemonte, la Giunta Cirio nasconde il parere dei revisori sul bilancio e l'opposizione stoppa i lavori In Piemonte, la Giunta Cirio ha deciso di non rendere pubblico il parere dei revisori sul bilancio regionale, alimentando tensioni politiche. Regione Piemonte, bilanci prudenti e provvisori agitano il gennaio di Riboldi e Tronzano A gennaio, Regione Piemonte affronta bilanci prudenti e provvisori, riflettendo le sfide di gestire risorse pubbliche limitate. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Regione Piemonte Argomenti discussi: Erice. Insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028; DUP 2026-2028, il Collegio dei Revisori esprime il parere: atto presupposto per il bilancio; L’albese Paolo Zoccola è presidente del Collegio di revisione della Regione Piemonte; Regione Piemonte, la Giunta Cirio nasconde il parere dei revisori sul bilancio e l'opposizione stoppa i lavori. Il Collegio dei revisori dei conti promuove il Bilancio RegionaleIl nuovo Collegio si è insediato il primo di gennaio ed ha analizzato i documenti di bilancio aggiornati attestando che la manovra recepisce le osservazioni tecniche precedenti, espresse ad ottobre. I ... rainews.it Il Collegio dei revisori approva la manovra della Regione Piemonte, Tronzano: Ora basta polemiche strumentaliI lavori a Palazzo Lascaris sul grande e intricato faldone del bilancio regionale proseguono e così sarà per tutta la settimana: ogni giorno, fino a venerdì 30 gennaio, il presidente del Consiglio reg ... torinotoday.it La presenza della Regione Piemonte alle manifestazioni organizzate oggi sul territorio in occasione del Giorno della Memoria. Vi hanno partecipato a Biella il vicepresidente Elena Chiorino, a Torino l'assessore Andrea Tronzano, ad Alessandria l'assessore E - facebook.com facebook Riapre il 3 febbraio 2026 il Bando di @regionepiemonte attrazione per sostegno della propensione agli investimenti nel territorio. A questo link il bando completo bandi.regione.piemonte.it/contributifina… #PiemonteImprese #PMI #Piemonte #investimenti #o x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.