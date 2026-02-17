Consiglio per Gaza membri permanenti e osservatori esterni | chi fa parte del board e come funziona

Il Consiglio per Gaza si riunisce a Washington il 19 febbraio, perché alcuni Paesi, tra cui l’Italia, vogliono partecipare senza essere membri ufficiali. Lo statuto del Board, scritto in modo dettagliato, non menziona esplicitamente la figura di osservatori. Tuttavia, questa possibilità potrebbe permettere a certi Paesi di prendere parte alla riunione senza dover aderire formalmente. La presenza di questi paesi potrebbe influenzare i lavori dell’organismo, anche se non sono ufficialmente membri.

Il Board of Peace è un organismo internazionale presieduto da Donald Trump, inizialmente nato per supervisionare il percorso di pace per la Striscia di Gaza, ma il cui scopo è stato esteso alla soluzione di altri conflitti globali. Ne fanno parte di sicuro almeno le 20 nazioni che a Davos hanno firmato come membri fondatori, ma l’esatta composizione ufficiale odierna rimane fluida. Lo statuto del Board, redatto in un preambolo e 13 capitoli, non prevede espressamente la figura di “osservatori” ma questa opzione potrebbe rappresentare un escamotage diplomatico per quei Paesi che, pur non aderendo, saranno presenti a Washington il prossimo 19 febbraio, data fissata per la prima riunione ufficiale dell’organismo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Trump ha esteso un invito all’Unione europea, alla Russia, alla Turchia e al Qatar a entrare nel Board of Peace per Gaza.

Il Board of Peace, istituito ufficialmente il 15 gennaio 2026, rappresenta un’iniziativa volta a promuovere il dialogo e la stabilità a Gaza.

