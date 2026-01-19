trump invita la ue a entrare nel board of peace per gaza un miliardo per diventarne membri permanenti

Trump ha esteso un invito all’Unione europea, alla Russia, alla Turchia e al Qatar a entrare nel Board of Peace per Gaza. La proposta prevede un investimento di un miliardo di dollari per ottenere uno status di membri permanenti, con l’obiettivo di supervisionare l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia. La decisione mira a coinvolgere attori internazionali chiave nel processo di stabilizzazione della regione.

Un invito allargato all’ Unione europea, così come alla Russia di Putin, alla Turchia e al Qatar. La richiesta di adesione viene Trump ed è finalizzata all’accesso del Board of peace for Gaza che supervisionerà l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia. Ad accettare finora sono stati l’ Argentina di Milei, l’Ungheria di Orban e il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. Per essere membri permanenti, ha rivelato un funzionario Usa, il presidente avrebbe posto come condizione un contributo da un miliardo di dollari, mentre un’adesione di tre anni non prevede alcun requisito di contributo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU. Questa istituzione, descritta da Haaretz, rappresenta un cambiamento significativo, configurandosi come un “Emirato” personale che mira a consolidare il controllo e la presenza internazionale, con un investimento di un miliardo di dollari per entrare nel circuito di influenza statunitense.

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata

