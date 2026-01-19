Cos’è il Board of Peace chi ne fa parte e come agirà per riportare la pace a Gaza

Il Board of Peace, istituito ufficialmente il 15 gennaio 2026, rappresenta un’iniziativa volta a promuovere il dialogo e la stabilità a Gaza. Composto da esperti e rappresentanti di diverse nazionalità, si propone di facilitare la pace attraverso iniziative diplomatiche e programmi di ricostruzione. Le sue origini risalgono al piano presentato da Trump nel settembre 2025, che ha dato impulso a questa nuova fase di dialogo e collaborazione.

Il Board of Peace nasce ufficialmente il 15 gennaio 2026, ma le sue radici risalgono al piano presentato da Trump nel settembre 2025. Si tratta di un organismo internazionale che dovrebbe coordinare la ricostruzione di Gaza, raccogliere fondi e supervisionare la transizione verso una governance stabile dopo oltre due anni di conflitto. La struttura si articola su tre livelli gerarchici. Al vertice c’è il Board of Peace vero e proprio, presieduto da Trump stesso, che include figure come il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff, Jared Kushner (genero di Trump), l’ex premier britannico Tony Blair e imprenditori miliardari come Marc Rowan e Ajay Banga. 🔗 Leggi su Cultweb.it

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione. Questa proposta mira a favorire un processo di stabilizzazione e pace nella zona, coinvolgendo diverse parti interessate. La decisione rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni durature per la regione.

Gaza, Abu Mazen: “Italia sia parte del Peace Board”

Abu Mazen ha espresso il suo sostegno affinché l’Italia partecipi attivamente al Peace Board e alle operazioni internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per la pace e la sicurezza nella regione.

