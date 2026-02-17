Consigli Comunali siciliani | pieni poteri fino al decreto delle elezioni anche a Messina Barcellona e Milazzo

A Messina, Barcellona e Milazzo, i consigli comunali mantengono pieni poteri fino alla pubblicazione del decreto che fissa le elezioni. La decisione arriva dopo che i consigli hanno continuato a lavorare senza interruzioni, anche durante le ultime settimane di incertezza politica. Le amministrazioni locali si preparano a gestire i progetti in corso, senza dover rispettare limiti temporanei alle riunioni o alle delibere.

In Sicilia, la continuità amministrativa dei Consigli Comunali deve essere garantita fino alla pubblicazione del decreto che indice le elezioni, senza limitazioni anticipate ai poteri deliberativi. Lo chiarisce un parere rilasciato dai funzionari della Regione Piero Antonio Rappa e Bernardo Santomauro, che danno ragione al segretario comunale di Enna, Lucio Catania. La richiesta era nata nel capoluogo della provincia ennese per chiarire se, superato il quinquennio naturale del mandato (ottobre 2025), il Consiglio Comunale potesse ancora deliberare liberamente o fosse limitato ai soli atti urgenti.

I pieni poteri dell’Ice sono davvero pieni poteri? Falsità a confrontoLe discussioni sui pieni poteri dell’Ice continuano a dividere.

Elezioni dei Consigli di quartiere, si vota fino alle 21: affluenza al 7,4%, Borello il più partecipativoA Cesena si svolgono le elezioni dei Consigli di Quartiere per il quinquennio 2025-2030, con votazioni aperte fino alle 21.

