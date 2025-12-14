Elezioni dei Consigli di quartiere si vota fino alle 21 | affluenza al 7,4% Borello il più partecipativo

A Cesena si svolgono le elezioni dei Consigli di Quartiere per il quinquennio 2025-2030, con votazioni aperte fino alle 21. L’affluenza, al momento, è del 7,4%, con Borello che registra la partecipazione più elevata. L’iniziativa rientra nelle modalità di coinvolgimento della cittadinanza previste dallo Statuto comunale e dal Regolamento approvati recentemente.

