Elezioni dei Consigli di quartiere si vota fino alle 21 | affluenza al 7,4% Borello il più partecipativo

A Cesena si svolgono le elezioni dei Consigli di Quartiere per il quinquennio 2025-2030, con votazioni aperte fino alle 21. L’affluenza, al momento, è del 7,4%, con Borello che registra la partecipazione più elevata. L’iniziativa rientra nelle modalità di coinvolgimento della cittadinanza previste dallo Statuto comunale e dal Regolamento approvati recentemente.

Sono in corso a Cesena le elezioni dei Consigli di Quartiere per il quinquennio 2025-2030, indette dal Comune in attuazione dello Statuto comunale e del Regolamento approvato dal Consiglio comunale il 9 ottobre scorso. I cittadini possono votare sia online, tramite piattaforma digitale con. Cesenatoday.it

