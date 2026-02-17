Conoscete questa famiglia? l' ultima truffa per rubare in casa | la denuncia

Una famiglia di Angri ha subito una truffa quando un uomo si è presentato alla porta chiedendo informazioni su una presunta “famiglia ucraina” per poter entrare in casa. L’uomo ha usato questa scusa per guadagnare fiducia e cercare di entrare negli ambienti domestici. Le testimonianze sui social indicano che questa strategia si sta diffondendo tra i truffatori nella zona.

Degli sconosciuti fingerebbero di chiedere informazioni ad Angri per verificare quante persone ci siano in casa, probabilmente con l'intento di rubare ·Una scusa per entrare in casa, chiedendo informazioni su una fantomatica "famiglia ucraina". È la nuova truffa segnalata ad Angri, via social, secondo testimonianze raccolte negli ultimi giorni. "Attenzione, zona centro, prolungamento Corso Italia e aree limitrofe - si legge sui social - a una macchina scura con uomini a bordo con accentro straniero. Sta bussando ad alcune abitazioni con la scusa di cercare una famiglia ucraina. Probabilmente per accertarsi della presenza in casa o di presenza di anziani soli.

Una recente truffa ha coinvolto una cittadina di Ascoli, vittima di un raggiro che le ha fatto perdere oro e denaro.

Carlo Verdone ha condiviso su Instagram di aver subito una truffa legata al suo nome.

