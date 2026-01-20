Una recente truffa ha coinvolto una cittadina di Ascoli, vittima di un raggiro che le ha fatto perdere oro e denaro. Due donne sono state arrestate dai carabinieri, accusate di aver messo in atto questa truffa basata sulla falsa telefonata riguardante l’arresto di un fratello. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e diffidare da comunicazioni sospette.

Ascoli, 20 gennaio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Ascoli hanno arrestato due donne, responsabili di aver truffato una cittadina ascolana, alla quale avevano sottratto oro e soldi mediante il raggiro del “finto carabiniere”. É quanto accaduto nel capoluogo marchigiano ad una sessantenne la quale, nella mattina di giovedì, ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente appartenente all’Arma dei carabinieri. Marco Trevisani, trovato morto in casa a 33 anni La richiesta della cauzione per il fratello . Il finto militare ha spaventato la vittima paventandole un falso coinvolgimento di suo fratello in un arresto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Suo fratello è stato arrestato”, la telefonata svuota-casa: l’ultima terribile truffa

