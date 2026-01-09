Festa a casa di Carlo Verdone | la truffa e la denuncia dell’attore

Carlo Verdone ha condiviso su Instagram di aver subito una truffa legata al suo nome. L’attore ha avvisato i fan, invitandoli a prestare attenzione a una truffa in circolazione che sfrutta la sua notorietà. È importante essere cauti e diffidare da comunicazioni sospette o richieste non ufficiali, per evitare di cadere nelle trappole di chi tenta di approfittare della fama altrui.

Carlo Verdone svela su Instagram la truffa che porta il suo nome e mette in guardia i fan, caduti nella trappola di un truffatore pronto a sfruttare la fama dell'attore. Festa a casa di Carlo Verdone: come funziona la truffa. A parlare della truffa è stato lo stesso Carlo Verdone che su Instagram ha rivelato di aver scoperto, quasi per caso, che alcune persone si fingevano lui, chiedendo dei soldi ai fan per partecipare ad una festa a casa sua. Un party con un costo fisso di 200 euro, da versare tramite carta regalo o su Paypal. "Gira una e-mail in cui io inviterei i miei fan a una grande festa, li ringrazio e li faccio pagare anche duecento euro.

Carlo Verdone e la truffa sulla festa con i fan, la denuncia dell'attore sull'"esclusivo pass da 200 euro" - Carlo Verdone interviene a Dentro la Notizia sulla "festa truffa" organizzata a suo nome: "Ho denunciato tutto alla Polizia Postale" ... virgilio.it

Carlo Verdone ti invita a una festa? La truffa denunciata dall'attore: cosa non devi fare - Se Carlo Verdone vi invita a una festa, non rispondete e cestinate l'invito, perché quella che può sembrarvi una mail interessante, cela ben altro. today.it

