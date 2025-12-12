Ex Ilva | offerta americana 8500 lavoratori e intervento pubblico di minoranza Sindacati | possibile confronto

È arrivata la prima offerta per l'acquisizione dell'ex Ilva, proposta dalla società americana Flacks Group. L'operazione riguarda circa 8.500 lavoratori e prevede un intervento pubblico minimo del 40 per cento. Sindacati e parti coinvolte si preparano a un possibile confronto per valutare le implicazioni dell'offerta e le future prospettive dello stabilimento.

È arrivata la prima offerta per l'acquisizione dell'ex Ilva. È americana, della Flacks group. I contenuti essenziali: forza lavoro di 8500 dipendenti, intervento pubblico al 40 per cento. I sindacati hanno aperto a un possibile confronto.

