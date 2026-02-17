Confindustria Benevento compie 100 anni | il 19 febbraio assemblea pubblica e nuovo logo

Confindustria Benevento festeggia il suo centenario e il 19 febbraio organizza un'assemblea aperta al pubblico, presentando anche un nuovo logo. L’associazione, nata nel 1924, ha accompagnato lo sviluppo delle imprese locali per un secolo, contribuendo a creare nuove opportunità di crescita. Durante l’evento, saranno illustrate le iniziative future e l’evoluzione dell'organizzazione, che si rinnova per affrontare le sfide di domani.

Un secolo di storia industriale e associativa si prepara a essere celebrato in un appuntamento che va oltre la ritualità. L’assemblea pubblica di Confindustria Benevento, in programma il 19 febbraio alle ore 11 al Teatro Comunale, non sarà soltanto l’occasione per presentare la nuova squadra di presidenza, ma un passaggio simbolico nella storia della provincia sannita. Nel 2026 l’associazione degli industriali festeggia cento anni di attività al servizio delle imprese e del territorio. Un percorso lungo un secolo, segnato dall’impegno per promuovere lo sviluppo socioeconomico e rafforzare l’identità di una categoria che, pur contenuta nei numeri, ha dimostrato coraggio, resilienza e una forte dedizione al lavoro, affrontando le difficoltà di un territorio complesso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Confindustria Benevento, giovedì 19 febbraio l’insediamento della nuova presidenza Giovedì 19 febbraio, Confindustria Benevento ha scelto di insediare la nuova presidenza al Teatro Comunale, alle ore 11, dopo aver concluso un ciclo di attività nel passato. American Airlines compie 100 anni e i festeggiamenti prendono il ‘volo’ American Airlines celebra il suo centenario, segnando un secolo di presenza nel settore dell’aviazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Confindustria Benevento festeggia 100 anni: si presenta il logoNel corso dell’assemblea pubblica, in programma per il 19 febbraio ... msn.com Confindustria al Comunale: il 19 febbraio assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di EspositoNella splendida cornice del Teatro Comunale di Benevento, si terrà l’Assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di presidenza di Confindustria Benevento. L’evento, programmato per il 19 fe ... ntr24.tv Turismo, Maraio: "Bene le idee messe in campo da Vigorito e Confindustria" #Benevento facebook