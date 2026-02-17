Conferite due targhe ai nuovi marescialli della guardia di finanza

Il Comune di Cervino ha deciso di premiare con due targhe i nuovi marescialli della Guardia di Finanza, Fiore Verdicchio e Vincenzo Rivetti, per il loro impegno nel contrasto all’evasione fiscale. La cerimonia si è svolta nel municipio e ha visto la partecipazione di molti cittadini, che hanno voluto rendere omaggio ai due ufficiali. Verdicchio e Rivetti sono stati scelti per aver contribuito a scovare alcune irregolarità che avevano interessato aziende locali.

Il Comune di Cervino ha conferito due targhe di riconoscimento ai cittadini Fiore Verdicchio e Vincenzo Rivetti. Le attestazioni di merito, consegnate in Municipio dal sindaco Giuseppe Vinciguerra, sono state attribuite in segno di apprezzamento istituzionale per il duplice avanzamento di grado a Maresciallo della guardia di finanza, ufficializzato, per entrambi, lo scorso 12 febbraio. L'incontro ha rappresentato un momento di pubblica gratitudine e orgoglio collettivo, finalizzato alla celebrazione di una tappa professionale e alla valorizzazione di un esempio positivo per l'intera comunità.