Narni due nuovi impianti di videosorveglianza | Lettura targhe per rispondere alle criticità legate ai furti in abitazione

Sono comparsi alcuni giorni fa destando l'immediata curiosità dei residenti, i quali si sono chiesti a cosa servissero. Parliamo di un paio di impianti di videosorveglianza montati all'ingresso del quartiere di Testaccio. A spiegare che si tratta di "nuovi punti di 'lettura targhe' installati per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Narni, #sicurezza #pubblica: nuovi punti di lettura targhe Vai su X

Indipendenza, spazio e possibilità senza limiti A Narni, nella tranquilla zona di Santa Lucia, proponiamo una villa indipendente che unisce la comodità di due unità abitative alla versatilità di grandi ambienti al piano terra, perfetti per creare nuovi spazi secon - facebook.com Vai su Facebook

Due nuovi impianti per la telefonia mobile in Appennino E-R - Attivati due nuovi impianti di telefonia mobile a Lizzano in Belvedere (Bologna) e Casola Valsenio (Ravenna), che porteranno connessione in aree dove prima era debole o assente. Lo riporta ansa.it

Accordo Engie-Apple per l’energia pulita: in due anni 5 nuovi impianti nel Sud Italia - I nuovi impianti saranno collocati nel Sud Italia e comprenderanno due parchi eolici per un totale di 74 MW, un progetto di repowering da 11 MW e due centrali agrivoltaiche per 888 MW. Riporta repubblica.it