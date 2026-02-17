Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve | le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Galatasaray nei playoff di Champions League 202526. La sua squadra ha subito due gol in trasferta, complicando il cammino verso la qualificazione. Durante la conferenza, l’allenatore ha spiegato le difficoltà incontrate e ha evidenziato alcune scelte tattiche che non hanno funzionato.

dopo il match d’andata dei playoff di Champions League 202526. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Galatasaray Juve, valida per l’andata dei playoff di Champions League 202526 CROLLO – « Lo spiego perché quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l’inferiorità numerica ha reso tutto più difficile ». GOL PRESI – « In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve LIVE: le sue dichiarazioniLuciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa perché la Juventus affronta il Galatasaray domani sera. Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video; Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e McKennie; Spalletti bacia la giornalista Dazn Federica Zille: Contatto? Non sono tutti rigori; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni. Spalletti diretta dopo Galatasaray-Juve: interviste e conferenza stampa LIVEClamoroso ko per i bianconeri nell'andata dei playoff di Champions League: segui tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... corrieredellosport.it Spalletti: Dobbiamo cambiare. Troppi gol subiti: ecco perché la Juve può tornare alla difesa a treIl 5-2 incassato a Istanbul e le difficoltà difensive degli ultimi giorni potrebbero cambiare la Juventus anche in futuro. Nella conferenza stampa. tuttomercatoweb.com Juve, un disastro che mostra chi non è da Juve Il commento del direttore Guido Vaciago su Galatasaray-Juventus #Juventus #Galatasaray #ChampionsLeague #Tuttosport x.com Tracollo Juve contro il Galatasaray! I bianconeri perdono 5-2, Lang mattatore della partita! Missione proibitiva adesso per i bianconeri! facebook