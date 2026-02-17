Allegri sulle polemiche arbitrali | Nel calcio ci sono sempre state e ci saranno

Alla vigilia di una sfida decisiva per la classifica, l’intervento del tecnico rossonero mette in luce le strategie e le condizioni della squadra, offrendo una lettura concreta di ciò che si attende dal prossimo impegno. una cornice di alto livello accompagna la gara contro il Como, con l’obiettivo di consolidare la posizione e avanzare passo dopo passo in campionato. rimanere concentrati sull'obiettivo è stato indicato come principio fondante, evitando dispersioni mentali su episodi recenti. gestire gli imprevisti durante la partita è considerato parte integrante dell’equilibrio della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Massimiliano Allegri ha commentato gli episodi di Inter-Juve, spiegando che queste situazioni sono frequenti nel calcio.

Allegri torna a parlare degli arbitri alla vigilia della partita contro il Pisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Allegri sulle polemiche arbitrali: Mi viene da sorridere.... Poi i complimenti a Brignone: Grandissima; Allegri: Spareggio scudetto con l'Inter? Sì, firmerei, ma l'obiettivo è la Champions. Col Pisa sarà dura; Allegri annuncia il recupero di Pulisic per Pisa-Milan poi dice la sua sugli arbitri: Polemiche? Sarebbe meglio parlare di tecnica; Allegri: Var, cosa più importante è l'oggettività. Firmerei per spareggio con l'Inter? Intanto...

Milan, Allegri: Scudetto, non siamo gli unici in corsa. Polemiche dopo il derby d'Italia? I più dispiaciuti sono i protagonistiMassimiliano Allegri preferisce non intromettersi nelle polemiche arbitrali che hanno contraddistinto il post-derby d'Italia: Hanno già parlato in tanti - la premessa del tecnico del Milan in confere ... msn.com

Allegri in conferenza stampa: Il Var va usato per le cose oggettive. Goal di Muntari? Era dentro, ma non abbiamo perso lì il campionato. Ci servono i paraocchi come i cavalliCon Adriano siamo amici. Quando possiamo ci vediamo e parliamo di tutto. C'è sempre da imparare da Adriano. È il primo tifoso del Milan. Il primo messaggio che mi arriva quando vinciamo è sempre suo. calciomercato.com

Le critiche non lo hanno piegato. Lo hanno acceso. Prima la strigliata di Massimiliano Allegri. Poi la risposta più bella che esista nel calcio: il gol. Parliamo di Ruben Loftus-Cheek, uno che non ha fatto polemiche, non ha abbassato la testa… ha lavorato. E ha r facebook

#Allegri sulle polemiche arbitrali: "Mi viene da sorridere...". Poi i complimenti a #Brignone: "Grandissima" x.com