Bimba violentata e incinta | condannato a 5 anni l' uomo accusato dello stupro in Valtrompia
Un uomo di 29 anni originario del Bangladesh è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni in un centro di accoglienza in Valtrompia. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo in abbreviato a Brescia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle strutture di accoglienza.
