Bimba violentata e incinta | condannato a 5 anni l' uomo accusato dello stupro in Valtrompia

Un uomo di 29 anni originario del Bangladesh è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni in un centro di accoglienza in Valtrompia. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo in abbreviato a Brescia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle strutture di accoglienza.

Stuprò una bambina in un centro di accoglienza del Bresciano: migrante condannato a 5 anni - La vicenda si consumò nell'estate del 2024 nella struttura di Collio, in Valtrompia. msn.com

Sesso con una bambina di dieci anni (che rimase incinta) nel centro di accoglienza: condannato a 5 anni - A carico del bengalese 29enne il giudice ha riqualificato le accuse in «atti sessuali con minorenne» ... brescia.corriere.it

