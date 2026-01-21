Stupro di una 14enne nel Varesotto nordafricano condannato a 6 anni

Un uomo nordafricano è stato condannato a sei anni di reclusione per aver stuprato una quattordicenne nel Varesotto. La ragazza è stata costretta a bere superalcolici e sottoposta a violenze fisiche, tra cui schiaffi e altri colpi, che le hanno rotto gli occhiali. L'episodio ha suscitato attenzione e condanna nella comunità locale.

BUSTO ARSIZIO, 21 GEN – E' stato condannato a sei anni di carcere il 21enne di origine nordafricana residente a Rozzano (Milano) arrestato il 14 aprile scorso in flagranza di reato per lo stupro di una ragazzina di soli 14 anni avvenuto in via Vercelli a Busto Arsizio (Varese). La sentenza di primo grado, con rito abbreviato (e quindi con pena scontata di un terzo), è stata pronunciata nel pomeriggio dal Gup del tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti che non ha stabilito alcuna provvisionale. L'eventuale risarcimento sarà da stabilirsi in sede civile. Il giudice per l'udienza preliminare ha accolto in toto la richiesta del pubblico ministero Massimo De Filippo che ha contestato al 21enne anche l'ulteriore aggravante di aver commesso la violenza con l'uso di alcolici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Stupro di una 14enne nel Varesotto, nordafricano condannato a 6 anni Stuprò una bambina in un centro di accoglienza del Bresciano: migrante condannato a 5 anniUn migrante bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione a Brescia, dopo essere stato giudicato colpevole di aver violentato una bambina di 10 anni nel 2024. Leggi anche: L'agguato, le botte e lo stupro: sei anni di carcere all'orco che a Busto Arsizio violentò una ragazzina 14enne vicino alla stazione delle Nord Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Violenza su bimba di 10 anni, Fratelli d'Italia annuncia ispezione ministeriale per l'esclusione dello stupro; Sposa bambina a Ferrara, venduta a 14 anni: sono 12 milioni nel mondo le ragazze date in matrimonio prima di compiere 18 anni; Ragazzina venduta dalla mamma e picchiata dal suo sposo: trovata in strada al gelo, scalza e col viso gonfio di botte; Abusi su otto alunne minorenni, misura cautelare per un collaboratore scolastico. Stupro di una 14enne nel Varesotto, aggressore condannato a 6 annispiega l'avvocato di parte civile Stefania Gennaro - non era in aula alla lettura del dispositivo. Non volevamo causarle un altro trauma vista la presenza dell'imputato. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it Abusò di una 14enne vicino alla stazione: sei anni di carcereLa sentenza di primo grado con rito abbreviato è stata pronunciata dal Gup di Busto Arsizio. Accolta la richiesta della Procura. La vittima, 14 anni, non era presente in aula. laprovinciadivarese.it COMUNICATO STAMPA Stupro in centro migranti a Brescia. Massardi e Corbetta (Lega): "Cinque anni per un crimine mostruoso sono inaccettabili. Giustizia da riformare e remigrazione automatica". Milano, 14 gennaio 2026 – "Cinque anni di carcere per un u

