inaugurazione mostra xi concorso fotografico papianino

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Domenica 7 dicembre ore 16:00 verrà inaugurata presso il Centro Polifunzionale d i Papiano (Pratovecchio Stia) la mostra fotografica del tradizionale concorso,giunto alla sua XI edizione, dal titolo “ Emozioni”. Il concorso, organizzato dal locale gruppo parrocchiale con il patrocinio del Comune di Pratovecchio Stia, aperto a fotografi professionisti e non, presenta quest'anno oltre 80 foto con le quali gli autori hanno interpretato il tema in maniera varia e molto interessante. La mostra resterà aperta a Papiano dal 7 dicembre al 28 dicembre 2025 e a Stia ( piazza Tanucci - Sala Don Carlo) dal 01 gennaio al 15 febbraio 2026 il sabato pomeriggio, la domenica mattina e pomeriggio e i festivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

