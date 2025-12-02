Premiazione dei vincitori del concorso fotografico nazionale Tonino Di Venanzio 2025

Si svolgerà il prossimo 6 dicembre a San Valentino la premiazione del concorso fotografico nazionale "Tonino Di Venanzio" 2025. Nel corso della serata sarà conferito il premio “Fotografo dell’anno” a Giovanni Bucci.Un viaggio tra volti e anime, dal bianco e nero profondo degli sguardi, ai colori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it