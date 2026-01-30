Al Teatro Duse spazio alle donne Sul palco Lucia Mascino Amanda Sandrelli Concita De Gregorio con Erica Mou e Lella Costa

Al Teatro Duse di Bologna, le donne sono protagoniste. Sul palco si alternano Lucia Mascino, Amanda Sandrelli, Concita De Gregorio, Erica Mou e Lella Costa, tutte tra le interpreti più apprezzate in Italia e all’estero. La stagione 20252026 offre uno spettacolo vario, con spettacoli che vanno dalla prosa classica alla musica e alla danza.

Con le migliori interpreti femminili e i protagonisti più acclamati della scena nazionale e internazionale, prosegue la Stagione 20252026 del Teatro Duse di Bologna che spazia dalla prosa classica alla drammaturgia contemporanea, dalla musica alla danza. Tutti i biglietti sono già disponibili sul sito teatroduse.it Nello specifico, il cartellone di febbraio si apre con Il Sen(n)o (4 febbraio), monologo interpretato da Lucia Mascino per la regia di Serena Sinigaglia. Lo spettacolo, potente e provocatorio, porta per la prima volta in Italia l'opera di Monica Dolan, autrice pluripremiata del teatro britannico.

