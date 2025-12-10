Vi spiego il gusto della cucina italiana Il racconto di Lamantia
La cucina italiana, simbolo di tradizione e convivialità, rappresenta un linguaggio universale che unisce le persone. Attraverso i sapori e i piatti tipici, si racconta una cultura ricca di storia e passione. In questo articolo, Lamantia ci guida alla scoperta del gusto e del valore comunicativo di un patrimonio culinario senza tempo.
Il cibo è uno dei mezzi di comunicazione più potenti. La diplomazia intorno a una tavola si è sempre celebrata. Ha sempre permesso che tensioni, estraneità, difficoltà e incomprensioni venissero mitigate intorno a una buona pietanza e alla convivialità che un pranzo o una cena esprimono. Il cibo ci permette di ritornare bambini. Un viaggio che, a dispetto delle corazze che portiamo, è sempre piacevole e dove ogni piatto stimola ricordi positivi, a prescindere dalla situazione. Io stesso ho apparecchiato, per tantissimi anni, tavole istituzionali dove la tensione era altissima, soprattutto per i temi che venivano trattati. 🔗 Leggi su Formiche.net
