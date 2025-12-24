Rapina alle Gru di Grugliasco porta via un giaccone e chiede scusa | Fatemi fare il cenone di Natale in famiglia

“Pensavo che la giacca fosse senza antitaccheggio. La mia era rotta e avevo bisogno di cambiarla. Mi dispiace, so di avere sbagliato”. Così ieri, 23 dicembre, in tribunale a Torino, un uomo sulla 40ina ha provato a scusarsi per la rapina commessa due giorni prima al centro commerciale Le Gru di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

