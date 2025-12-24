Rapina alle Gru di Grugliasco porta via un giaccone e chiede scusa | Fatemi fare il cenone di Natale in famiglia
“Pensavo che la giacca fosse senza antitaccheggio. La mia era rotta e avevo bisogno di cambiarla. Mi dispiace, so di avere sbagliato”. Così ieri, 23 dicembre, in tribunale a Torino, un uomo sulla 40ina ha provato a scusarsi per la rapina commessa due giorni prima al centro commerciale Le Gru di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Concerto di Natale in famiglia a Grugliasco: armonie e solidarietà con l'Orchestra Giovanile Musica Insieme
Leggi anche: Porta Nolana, è già cominciata la corsa alla spesa per il cenone della vigilia di Natale - VIDEO
Rapina alle Gru di Grugliasco, porta via un giaccone e chiede scusa: “Fatemi fare il cenone di Natale in famiglia”.
Nel 2027 il primo treno che collegherà il centro con l’area delle Gru - Nel 2027, per arrivare al centro commerciale Le Gru di Grugliasco, si potrà prendere il treno da Porta Susa e da Torino Stura. torino.repubblica.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.