Con due importanti eventi a Cesena si celebra il centenario della nascita di don Oreste Benzi

A Cesena, due eventi si svolgono per ricordare il centenario di don Oreste Benzi, nato nel 1925. La scelta di questa città deriva dalla forte connessione di don Oreste con il territorio, dove ha dedicato gran parte della sua vita. Un incontro pubblico e una mostra fotografica intendevano coinvolgere i residenti e onorare il suo impegno.

Nel mese di febbraio a Cesena sono in programma due importanti appuntamenti per celebrare il centenario della nascita di don Oreste Benzi (1925-2025) Nel mese di febbraio a Cesena sono in programma due importanti appuntamenti per celebrare il centenario della nascita di don Oreste Benzi (1925-2025). Il primo appuntamento è per venerdì 20 febbraio. Alle 17, nella Sala conferenze del Bcc romagnolo, si terrà la presentazione del libro “La mistica della tonaca lisa”. L’evento vedrà la partecipazione dell’autrice Elisabetta Casadei e del vescovo di Cesena-Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Una serata ricca di emozioni e riflessioni al cinema teatro Moderno, dove numerosi spettatori hanno partecipato alla rassegna

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.