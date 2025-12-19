Una serata ricca di emozioni e riflessioni al cinema teatro Moderno, dove numerosi spettatori hanno partecipato alla rassegna

© Ilrestodelcarlino.it - Applausi ed emozioni nel ricordo di don Oreste Benzi

Tanta gente al cinema teatro Moderno per la serie di conferenze e film "Chi sono io senza di te? L’altro risorsa o nemico?" organizzato dall’ Unità Pastorale di Savignano sul Rubicone. Era in programma "Il pazzo di Dio" docufilm su don Oreste Benzi introdotto dagli operatori della comunità Giovanni XXIII Meo Barberis e Stefano Gasparini che hanno detto: "Con il docufilm su don Oreste incontriamo una persona che ha saputo guardare all’altro come bene e risorsa e non si è lasciato scandalizzare da nulla. Questo sguardo all’altro ha generato la bellissima realtà di case famiglia che operano tanto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Sabato a Catania si celebra il centenario di don Oreste Benzi

Leggi anche: Progetto Erasmus, due classi della primaria 'Don Oreste Benzi' alla scoperta di Barcellona

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

TMW - Emozioni al Franchi, sul maxi-schermo il ricordo di Astori. Applausi di tutto lo stadio - A cinque anni esatti dalla morte del difensore, due delle squadre in cui ha lasciato il segno si affrontano al Franchi. m.tuttomercatoweb.com

Cooperativa “Il Granello” all’Onu. Suscita emozioni e applausi l’esperienza del Progetto di Vita - Hanno portato il proprio talento e la propria quotidianità oltre oceano conquistando applausi ed emozioni. ilgiorno.it

Il ricordo di Senna scalda Venezia. Applausi alla Mostra del Cinema: "Lui è parte della storia della città" - Un murale all’ingresso del circuito, una statua alle Acque minerali e – in mezzo a tante altre testimonianze di affetto – ora anche un documentario. ilrestodelcarlino.it

THE 48 HOUR FILM PROJECT ROMA 2025 SI CHIUDE TRA APPLAUSI, EMOZIONI E CINEMA INTERNAZIONALE https://www.colonnesonore.net/news/premi-e-concorsi/11346-the-48-hour-film-project-roma-2025-si-chiude-tra-applausi-emozioni-e-cinema-i - facebook.com facebook

Dieci minuti di applausi per La Bohème di Puccini: emozioni, talento e magia al Teatro Massimo x.com