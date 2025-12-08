Progetto Erasmus due classi della primaria ' Don Oreste Benzi' alla scoperta di Barcellona
Le classi quarta e quinta della scuola paritaria bilingue Don Oreste Benzi hanno vissuto dal 25 al 28 novembre un’esperienza straordinaria a Barcellona, nell’ambito del progetto Erasmus.Venti alunni, accompagnati da sei adulti, sono partiti per incontrare Judith Perez Palmares, amata docente di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
