Progetto Erasmus due classi della primaria ' Don Oreste Benzi' alla scoperta di Barcellona

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le classi quarta e quinta della scuola paritaria bilingue Don Oreste Benzi hanno vissuto dal 25 al 28 novembre un’esperienza straordinaria a Barcellona, nell’ambito del progetto Erasmus.Venti alunni, accompagnati da sei adulti, sono partiti per incontrare Judith Perez Palmares, amata docente di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Padova accoglie 1.679 studenti del progetto Erasmus

I docenti e gli alunni dell’istituto “Irene Ugolini Zoli” protagonisti in Europa con il progetto Erasmus+

Erasmus nei campi per rilanciare le zone rurali: cos'è e a chi è rivolto il nuovo progetto sui borghi che rischiano di sparire

progetto erasmus due classiAlla scuola media “Pitagora” avviato il programma Erasmus Plus: sedici studenti delle classi terze ospiti di un college a Siviglia. - Sedici studenti, selezionati tra le eccellenze delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Perri - Lo riporta ilreventino.it

VIAGGIO Orta Nova, partita la seconda fase del progetto Erasmus dell’Istituto “A. Olivetti” - È ufficialmente iniziata oggi la seconda fase del progetto Erasmus che vede protagonista l’Istituto “A. Secondo statoquotidiano.it

Erasmus Plus, Ipsia ’F.Corni’ in Europa - Corni di svolgere un'esperienza di mobilità a Siviglia, arricchendo le loro competenze professionali e trasversali. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Erasmus Due Classi