Comunità Montana del Fortore | stipendi bloccati rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglie

La Comunità Montana del Fortore fa parlare ancora di sé, ma non per motivi positivi. Le famiglie e i lavoratori sono nel caos, con stipendi bloccati da mesi e pochi segnali di soluzione. Filippo Coduti, operaio dell’ente, denuncia i silenzi e i rimpalli tra istituzioni che stanno mettendo in difficoltà chi sul territorio si impegna ogni giorno. La situazione è diventata insostenibile, e le aspettative di chi aspetta un pagamento si scontrano con continue mancate risposte.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Filippo Coduti, Operaio OTI – Comunità Montana del Fortore “Nel Fortore c’è chi lavora ogni giorno sul territorio e aspetta lo stipendio da mesi. E poi c’è chi amministra e continua a cercare un responsabile a cui attribuire la colpa. Nel mezzo restano operai e famiglie, lasciati soli. I mancati pagamenti alla Comunità Montana del Fortore non sono un semplice ritardo tecnico o amministrativo. Sono una ferita aperta in un’area interna già fragile, già colpita dallo spopolamento e dalla mancanza di opportunità. Ogni mensilità non pagata non è un numero su un bilancio, è una rata del mutuo, una bolletta, la spesa di una famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore: stipendi bloccati, rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglie Approfondimenti su Comunità Montana del Fortore Comunità Montana del Fortore, Spina: “Congratulazioni al presidente Fico e agli assessori appena nominati” La Comunità Montana del Fortore, tramite il presidente Zaccaria Spina, esprime congratulazioni al presidente Fico e agli assessori appena nominati dalla Regione Campania. Al Corso Garibaldi l’albero della solidarietà: Natale di doni grazie alla Comunità Montana del Fortore In occasione delle festività natalizie, la Comunità Montana del Fortore ha donato un grande albero di Natale alla Croce Rossa Italiana di Benevento, partecipando all’iniziativa “L’Albero della Solidarietà”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Comunità Montana del Fortore Argomenti discussi: COMUNICATO STAMPA COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE; Gazzetta di Benevento; Comuni montani, ok alla lista. Barone: Intesa raggiunta grazie a Lega e ministro Calderoli. Inseriti 52 comuni sanniti; Territorio giallorosso, contro il Picerno ci sarà Ginestra degli Schiavoni. Spina nel comitato Aree Interne regionale«La delibera approvata dalla giunta regionale della Campania il 29 gennaio scorso, relativa alla Governance delle Strategie territoriali ... msn.com Fortore, la Comunità Montana incassa l'ok alla stabilizzazione dei forestali a tempo determinatoLa Comunità Montana del Fortore e quella del Vallo di Diano sono le prime due in Campania ad aver ricevuto l'ok alla stabilizzazione degli operai forestali a tempo determinato. A testimoniarlo il ... ilmattino.it Conferenza dei sindaci Comunità montana Alburni: Antonio Marino, sindaco del Comune di Aquara, eletto presidente. "Questo incarico rappresenta una responsabilità importante, che affronterò con spirito di servizio, dialogo e collaborazione" Leggi https://s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.