Il Parlamento ha approvato un disegno di legge che tutela il demanio lacuale del lago di Garda. La proposta mira a ridurre l’inquinamento e a promuovere un uso più sostenibile delle acque. La decisione arriva dopo il via libera alla presa d’atto del Rend su Piano regionale gestione rifiuti. Ora si lavora per proteggere l’ecosistema senza lasciare spazio a pratiche dannose.

La proposta normativa ha lo scopo di salvaguardare il delicato ecosistema del lago di Garda attraverso la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile delle acque e la protezione ambientale. Nello specifico, la modifica proposta dispone di introdurre l'obbligo di pulizia e di sanificazione delle carene delle imbarcazioni prima che vengano introdotte nel lago di Garda. È stata quindi espressa, con i voti della maggioranza, la presa d'atto della Rendicontazione n. 2 ‘Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornato con DGRV n. 9882022, Elaborato A, articolo 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Illustrato pdl su demanio lacuale; presa d'atto Rend su Piano regionale gestione rifiuti

Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato questa mattina le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l’inizio delle attività di approfondimento e analisi delle questioni regionali.

